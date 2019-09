PSG: Toujours sans Mbappé face à Reims 

La présence de Kylian Mbappé parmi ses coéquipiers pour les premières minutes, ouvertes à la presse, de l'entraînement du PSG ce mardi, au Camp des Loges, avait laissé entrevoir le retour à la compétition du jeune champion du monde.

Et pourtant, Thomas Tuchel a confirmé en conférence de presse, à la veille de la réception du Stade de Reims mercredi, au Parc (21h), dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, que Mbappé ne figurera toujours pas dans le groupe parisien pour l'occasion. Bien que les absences dans le secteur offensif restent nombreuses, le coach allemand, alors que son équipe reste sur 4 victoires de rang en championnat sans concéder le moindre but, semble juger qu'il est inutile de prendre le moindre risque. Mais un retour de 'Kyky' samedi, à Bordeaux, semble en revanche envisageable, selon lui.

Face aux Rémois, Edinson Cavani, Julian Draxler, Thilo Kehrer et Colin Dagba manqueront également encore à l'appel, tout comme Marco Verratti sous le coup d'une suspension. En revanche, Pablo Sarabia fait son retour dans le groupe.

2018 & 2019 ✔️



Honored to be selected in The FIFA Best XI for the 2nd consecutive year. pic.twitter.com/6RkhEzPNjJ