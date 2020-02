PSG : Thiago Silva voit Neymar présent contre Dortmund

Neymar jouera-t-il face à Dortmund en 8es de finale aller de Ligue des Champions mardi soir ? C'est la question qui a occupé l'espace médiatique avant et après le rocambolesque match des Parisien à Amiens ce samedi. Thiago Silva, le capitaine du PSG, a fourni un élément de réponse en zone mixte après le nul obtenu en Picardie : « Il est bien, il est bien. Il a fait une bonne semaine de préparation. Le coach et le staff médical ont pu constater sa forme. Mardi, je suis sûr qu’il sera là », a indiqué le compatriote de Neymar dans des propos relayés par Goal. Pour rappel, Neymar, blessé aux côtes, n’est plus apparu avec le maillot parisien depuis le 1er février dernier et le large succès acquis contre Montpellier.