PSG-Thiago Silva: "Une prolongation ? On verra"

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Thiago Silva, arrivé au PSG en 2012, a été interrogé sur une éventuelle prolongation lundi en conférence de presse, à la veille du match de Ligue des champions entre Galatasaray et les Parisiens à Istanbul.

"Je me sens bien. Je suis très tranquille. Je connais mes qualités, je sais ce que j’ai apporté et ce que je peux encore apporter. En fin de saison, j’espère qu’on aura fait ce qu’il fallait. On verra alors si le club veut prolonger mon contrat", a déclaré le capitaine brésilien, qui vient de fêter ses 35 ans.