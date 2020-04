« Mon groupe, il est très responsable »

Depuis environ, les compétitions de football sont à l’arrêt. Les joueurs du PSG se sont notamment dispersés un peu partout dans le monde, suite à leur succès contre le Borussia Dortmund en 8es de finale de Ligue des Champions. Que font-ils depuis ?et surtout soucieux de leur condition physique. Mais, sont-ils vraiment rigoureux dans leur préparation individuelle ? Une question à laquelle a répondu Thiago Silva, le capitaine de l’équipe, dans une interview au média du club.« J'ai parlé avec le coach, je parle souvent avec lui, par messages, a confié l’expérimenté arrière brésilien. Avec les joueurs, on a un groupe WhatsApp, on se parle tout le temps, chaque semaine, pour voir s'il y a des nouvelles, des choses qui changent pour le retour. Je connais mon groupe, il est très responsable. Souvent, tu vois les vidéos sur Instagram où chacun fait un entraînement. Je travaille au quotidien avec eux donc je sais qu'ils sont responsables. On doit être professionnels et continuer à travailler. Ce ne sont pas les vacances, il faut prendre ses responsabilités et être prêt si on doit rejouer. »