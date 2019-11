PSG: Thiago Silva dépasse Matuidi 

Titulaire, samedi, à Brest (1-2) à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1, Thiago Silva a disputé samedi son 296e match avec le PSG toutes compétitions confondues.De quoi en faire le joueur parisien le plus capé dans l’ère QSI. Le Brésilien surpasse en effet Blaise Matuidi et ses 295 matches avec le club de la capitale. Avec 296 rencontres disputées, l’ancien Milanais est le 7e joueur le plus capé de l’histoire du club et peut raisonnablement espérer intégrer le Top 5 puisque Bernard Lama, cinquième du classement, en compte 310. Un classement dominé par Jean-Marc Pilorget et ses 435 rencontres.