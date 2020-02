avant la rencontre qui opposera le PSG à l'OL, dimanche soir au Parc des Princes dans l'optique de la 24ème journée de Ligue 1. Un match que le club francilien disputera avec plusieurs absents de marque dont Neymar.Le joueur espagnol estime que le club de la Capitale ne doit surtout pas penser à son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, le 18 février prochain. "On est pleinement concentrés sur le match de demain.Après, on aura le match de coupe. Ce serait une erreur de se concentrer déjà sur Dortmund. (...) L'OL ? Ils pourraient avoir de meilleurs résultats en Ligue 1, mais ils sont encore qualifiés en Champions League. Ce match sera peut-être plus difficile que d'autres, mais on le prépare comme les autres", a-t-il indiqué devant les médias.Si il a valorisé son entente avec Thomas Tuchel qu'il considère comme "un entraîneur assez proche de ses joueurs",: "Je suis très heureux à Paris. Il y a eu une période d'adaptation logique. Je pense que je suis encore dans cette période de rodage, je dois encore m'adapter à certaines choses. C'est logique, et pour le moment je ne me projette pas ailleurs qu'au PSG pour la suite", a fait savoir le natif de Madrid.