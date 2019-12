PSG : Sarabia estime jouer avec les meilleurs attaquants

Pablo Sarabia est dithyrambique au moment d'évoquer la force offensive du PSG : "Pour moi on la meilleure attaque du monde, il y a de la concurrence à chaque poste". pic.twitter.com/dVuxGPGmGi

« C'est une équipe solide, qui propose un beau football. Paris est une très belle équipe. » Une équipe tellement complète que son entraîneur ne veut pas de recrues cet hiver...

Pablo Sarabia répond présent quand le PSG fait appel à lui, malgré une concurrence forte dans une équipe où les places sont très chères. Le joueur espagnol, sondé par Téléfoot ce dimanche,« Pour moi, on a la meilleure attaque du monde. Il y a de la concurrence à chaque poste et c’est ça qui est bien. C’est ce qui permettra de gagner le plus de choses possible. Ce qui manque pour remporter la Champions League ? Pour être compétitif, il faut être concentré 90 minutes en Ligue des Champions. Il ne faut pas lever le pied ne serait-ce que 10 minutes. Le moindre détail compte », a estimé Sarabia. L'effectif parisien a également été salué par le défenseur du Real Madrid Raphaël Varane :