PSG : Sans Gueye à Dijon ?

Dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France, Paris se mesure à Dijon ce mercredi (à 18h30). Un rendez-vous que les champions de France vont encore aborder avec plusieurs absents. Marquinhos, Kimpembe, Verratti, Dagba et Diallo sont tous forfaits pour cette empoignade. Et, à cette longue liste d’absents pourrait s’ajouter celle d’Idrissa Gueye. Le Sénégalais ne s’est pas entrainé avec le reste de l’équipe ce mardi.

Gueye a fait du travail physique à part

L’ancien joueur d’Everton s’est contenté d’un travail en salle, pendant que ses coéquipiers se trouvaient sur la pelouse du centre Ooredoo. Le PSG n’a communiqué à ce sujet, ce qui préserve le suspense quant à la participation du vice-champion d’Afrique à cette sortie en Coupe. À noter que plus tôt dans la journée, Gueye avait reçu la distinction d’ambassadeur de bonne volonté d’UNESCO. Le joueur l’a révélé à ses fans sur Instagram.