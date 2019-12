Diallo malade et forfait

L’annus horribilis d’Edinson Cavani est peut-être bien terminée. L’attaquant uruguayen, déjà absent à Saint-Etienne dimanche (0-4), ne sera pas du déplacement du PSG au Mans mercredi en 8eme de finale de la Coupe de la Ligue (21h05). Thomas Tuchel a même sous-entendu mardi en conférence de presse qu’il pourrait aussi être ménagé lors de la réception d’Amiens samedi (20h45), dernier match avant la trêve hivernale. « Il est un peu blessé. Il a senti quelque chose après le penalty (contre Galatasaray), il a pris un penalty à l’entraînement et il l’a senti encore, a expliqué l’entraîneur parisien.Il a un peu peur de se blesser encore. C’est toujours un mix de tout. Il manque de rythme à cause de ses blessures. Ce n’est pas de sa faute, les autres ont performé. Peut-être que c’est la meilleure chose de célébrer la fin de l’année et de se retrouver en janvier. »Outre Cavani, Presnel Kimpembe est forfait, comme Idrissa Gueye, pour lequel « c’est un peu trop tôt ». Le milieu sénégalais pourrait ainsi faire son retour face à Amiens, à moins que le staff ne décide de prendre aucun risque. Malade, Abdou Diallo ne sera pas du voyage dans la Sarthe, au même titre que Julian Draxler, suspendu.« Il a été blessé pendant longtemps, il doit retrouver le rythme et l’agressivité, a indiqué Tuchel. C’est sa force de gagner des duels. C’est la possibilité pour lui d’évoluer aux côtés de Thiago ou de Marquinhos, c’est bien. C’est aussi nécessaire qu’il soit sérieux et fiable. Je suis très heureux qu’il soit de retour avec nous. Il nous a manqué. »