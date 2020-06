PSG : Ronaldo fan de Mbappé

Depuis qu’il a explosé au plus haut niveau, Kylian Mbappé doit être habitué aux compliments. Mais, ceux qu’il vient tout juste de recevoir en provenance de l’Espagne ont de quoi le toucher très particulièrement. Et pour cause ; ils émanent d’un véritable monument du football, en la personne du Brésilien Ronaldo. « El Fenomeno » a en effet tressé des lauriers à l’attaquant du PSG, en évoquant des similitudes entre son propre style et celui de l’international français.

"Kylian Mbappé est le joueur qui me ressemble le plus"



« Kylian Mbappé est le joueur qui me ressemble le plus, et c’est sûr que c’est celui que je signerai [si l’occasion se présentait] », a déclaré le double vainqueur du Ballon d’Or lors d’un évènement commercial pour Banco Santander, évoquant par la même occasion son rêve en tant que président du modeste club Valladolid. R9 n’a, en revanche, pas dit combien il serait prêt à payer pour le natif de Bondy, sachant qu’il détient avec ce dernier la particularité d’avoir été le joueur le plus cher du monde.

Ronaldo a aussi un faible pour Benzema



Ronaldo a beaucoup d’admiration envers Mbappé. Toutefois, il ne le considère pas (encore) parmi les plus grands de l’histoire de ce jeu. Dans cette catégorie, et en ayant l’humilité de ne pas se nommer soi-même, il a cité « Pelé, Maradona, Messi et Cristiano Ronaldo ». Que du lourd ! Un club très fermé et auquel Mbappé rêve d’appartenir un jour, mais il y a encore du chemin à parcourir dans cette optique.



Outre, le champion du monde tricolore, Ronaldo apprécie un autre joueur français, en l’occurrence Karim Benzema. En tant qu’ancien du Real Madrid, il est subjugué par ce qu’accomplit l’ancien Lyonnais à Bernabeu, et estime que ce dernier a encore de belles années devant lui. « Erling Haaland est un très bon joueur, mais le Real a déjà Benzema », a notamment confié le double champion du monde lorsqu’on lui a demandé de réagir sur la rumeur envoyant la pépite scandinave dans son ancien club.

