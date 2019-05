PSG: Ribéry fan de Mbappé

Interrogé au micro de RMC Sport, Franck Ribéry n’a pas tari d’éloges au sujet de Kylian Mbappé, dont il apprécie tout particulièrement la personnalité.

"Il est à part. Il a quelque chose de plus que les joueurs. Il a tout pour réussir et faire une grande carrière. J’espère qu’il va continuer comme ça. L’essentiel c’est qu’il soit bien entouré", a-t-il ainsi expliqué, ajoutant: "La base, c'est le travail, rester simple. Et l'entourage. Cela va lui permettre de continuer à avancer et de prendre beaucoup de plaisir. Je pense que c'est vraiment un bon petit. Il a une bonne mentalité."