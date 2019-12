Pour le compte de la 19eme levée de la Ligue 1, le PSG affronte ce samedi Amiens. Pour cette rencontre, les champions de France devraient enregistrer le retour d’Idrissa Gueye. Le milieu sénégalais a manqué les trois derniers matchs de sa formation francilienne en raison d’une lésion aux ischio-jambiers. À présent rétabli, il est apte pour s’entrainer. Thomas Tuchel, le coach francilien, décidera après l’entrainement de samedi matin s’il compte l’aligner ou pas contre les Picards.

Les forfaits de Cavani et Kimpembe confirmés

Le come-back de Gueye est une bonne nouvelle. Malheureusement, il y en a aussi des mauvaises chez les champions de France en ce moment. Comme annoncé jeudi, Presnel Kimpembe et Edinson Cavani souffrent de légers pépins physiques et ils ne seront pas en mesure de tenir leur place lors de cette rencontre de championnat.