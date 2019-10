PSG: Quel compo face à Nice ?

Neymar forfait, le PSG devrait une nouvelle démarrer la rencontre face à Nice sans un seul élément de la MCN. Kylian Mbappé et Edinson Cavani ont beau (enfin) faire leur retour dans le groupe parisien, ils ne devraient pas en effet débuter à l’Allianz Riviera.

Tandis que Mauro Icardi devrait être aligné en pointe, Pablo Sarabia et Angel Di Maria officieront sur les côtés. A en croire L’Equipe, en l’absence d’Idrissa Gueye, Thomas Tuchel devrait aligner un trident Verratti-Marquinhos-Herrera au milieu de terrain tandis qu’Abdou Diallo et Presnel Kimpembe devraient être associés en charnière centrale avec Thomas Meunier et Layvin Kurzawa sur les côtés.

Pour le Parisien, le technicien allemand pourrait prendre davantage de risques dans sa composition avec un 4-4-2 qui permettrait à Choupo-Moting d’être aligné aux avant-postes aux côtés de Mauro Icardi et avec les seuls Ander Herrera et Leandro Pareds à la récupération, Marco Verratti et Marquinhos devant s’asseoir sur le banc aux côtés de Thiago Silva et donc Kylian Mbappé et Edinson Cavani.

La compo probable (L'Equipe): Navas – Meunier, Diallo Kimpembe, Kurzawa – Herrera, Marquinhos, Verratti – Di Maria, Icardi, Sarabia.

La compo probable (Le Parisien): Navas – Meunier, Diallo Kimpembe, Kurzawa – Sarabia, Herrera, Paredes, Di Maria – Icardi, Choupo-Moting.