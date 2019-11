PSG: Quatre jours de repos la semaine prochaine

Le Paris Saint-Germain prépare un déplacement à Brest, samedi à 17h30 pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, avant de faire relâche durant une quinzaine de jours au moment de la trêve internationale. Et pour les Rouge et Bleu non retenus en sélection, le programme des entraînements sera plutôt allégé au cours de la semaine prochaine.

Ainsi, les joueurs franciliens seront au repos lundi prochain, puis s'entraînement les mardi, mercredi et jeudi suivant, avant de profiter à nouveau de trois jours de repos, entre vendredi et dimanche inclus.