Formé à Boca Juniors, Leandro Paredes compte bien retourner dans son club de cœur. En 2014, à l’âge de 20 ans, l’Argentin est parti direction l'Europe et l'Italie, après plusieurs piges de l’autre côté des Alpes et en Russie, Paredes arrive rn janvier dernier au PSG pour un montant estimé de 47 millions d'euros. Dans un entretien avec ESPN, l'Argentin a évoqué son souhait de retourner au pays. « Je l'ai déjà dit plusieurs fois : je ne veux pas retourner à Boca dans le but d'y prendre ma retraite, a fait savoir Paredes. Je me donne beaucoup de temps en Europe mais si je retourne au club, je veux être en pleine forme ». Pour le moment, il n'a pas encore réussi pleinement à s'imposer dans l'équipe.

Paredes préfère gagner avec Boca qu’avec le PSG

Paredes a fait une véritable déclaration d’amour à Boca « Je préfère retourner à Boca et gagner la Copa Libertadores, que de gagner la Ligue des champions avec le PSG et qu'on me donne le Ballon d'or », a lancé le joueur Parisien. L’Argentin est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023.