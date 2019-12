PSG : Paredes enfin lancé ?

Auteur de l’une de ses meilleures prestations parisiennes dimanche soir à Saint-Etienne (4-0), Leandro Paredes avait disputé, avant de rentrer en cours de jeu au Mans mercredi (4-1), trois matches d’affilée en intégralité, se montrant à son avantage à Montpellier (3-1), malgré un csc, et surtout contre Galatasaray (5-0). Ce qui, depuis sa signature à Paris, ne lui était arrivé qu’une seule fois. En avril, lors d’une fin de saison particulièrement compliquée, avec, après un nul contre Strasbourg (2-2), des revers contre Lille (1-5) et Nantes (2-3), pour un groupe encore marqué par son élimination improbable face à Manchester United en Ligue des Champions, et qui allait aussi perdre la Coupe de France contre Rennes.



Titularisé à 14 reprises en Ligue 1 la saison dernière, le milieu de terrain débarqué en janvier en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, auteur de débuts plus que quelconques, s’est ensuite vu régresser dans la hiérarchie, au sein d’un entrejeu parisien désormais beaucoup plus fourni. Il a ainsi dû patienter jusqu’à la 7eme journée de Ligue 1 pour débuter un match, en l’absence de Verratti et Gueye, lors de la défaite du PSG face à Reims (0-2). Depuis, l’Argentin avait surtout été abonné au banc de touche, et même parfois aux tribunes, comme à Santiago-Bernabeu, où il a dû se contenter d’un rôle de spectateur à l’occasion du choc face au Real Madrid (2-2).



Mais à Geoffroy-Guichard, l’ancien Romain, titulaire en sélection argentine, a montré ce qu’il pouvait apporter à cette équipe parisienne. Notamment, et pas seulement, car il est l’un des rares joueurs de l’effectif à régulièrement tirer de loin. Il a d’ailleurs bien cru marquer son premier but avec le PSG dimanche, sur l’ouverture du score des hommes de Thomas Tuchel, d’une reprise de volée en dehors de la surface, légèrement déviée par Neymar, pour un but finalement accordé au Brésilien.

Tuchel : "Paredes marque toujours pendant les entraînements"

"Paredes marque toujours pendant les entraînements. C’était nécessaire qu’il marque dans un match. C’est mérité", déclarait son entraîneur en conférence de presse d’après-match, avant que la LFP ne lui retire ce but. Ce qui n’enlève rien à la prestation de "Leo" pour le technicien allemand : "Il a pris la possibilité de montrer sa qualité. C’est impressionnant. Il a donné beaucoup de qualité et d’intensité à notre jeu. Et il gagne beaucoup de deuxièmes ballons. Il travaille beaucoup défensivement et il a de la qualité avec le ballon, c’est clair. Il est en bonne forme physique. Je suis très heureux pour lui. Tout le monde est très heureux pour lui."Heureux, Paredes le restera si Tuchel continue à faire appel à lui. Même s’il doit faire face à une concurrence plus importante au sein d’un milieu de terrain parisien où Verratti est incontournable et qui a enregistré plusieurs renforts cet été (Gueye, Herrera, Sarabia). Et aussi vu l’émergence du jeune Kouassi (17 ans), pourtant défenseur central de formation. Comme Marquinhos, désormais majoritairement utilisé à ce poste. De surcroît, ce milieu ne compte que deux éléments quand les "Quatre Fantastiques" (Di Maria, Mbappé, Icardi, Neymar) sont alignés dans un 4-4-2. Mais Paredes est beaucoup plus à l’aise dans ce système…