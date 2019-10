PSG-OM: Les compos probables

On devrait assister à un duel de 4-3-3 si l'on en croit les compositions probables du PSG et de l'OM, établies par L'Equipe et Le Parisien.

Du côté du PSG, Kylian Mbappé devrait bien être titulaire en attaque aux côtés d'Angel Di Maria et Mauro Icardi. Il faut noter le retour attendu du jeune latéral droit Colin Dagba, à un poste sinistré (Meunier et Kehrer sont blessés).

Dans les rangs des Phocéens, Dimitri Payet, suspendu depuis quatre matches, revient pour épauler Valère Germain et Dario Benedetto en attaque. De retour de blessure, Alvaro Gonzalez est pressenti pour être remplaçant.

PSG: Navas - Dagba, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Verratti, Marquinhos, Herrera ou Sarabia - Di Maria, Icardi, Mbappé

OM: Mandanda - Sarr, Kamara, Caleta-Car, Sakai - Rongier, Strootman, Lopez ou Sanson - Germain, Benedetto, Payet