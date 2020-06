PSG : Neymar visé par une plainte pour homophobie

Une affaire de plus pour Neymar

La presse brésilienne a récemment retranscrit des mots prononcés par Neymar et ses amis au sujet de Tiago Ramos, compagnon de la mère de la star . On y entend l'attaquant qualifier ce dernier de "petit pédé" et d"'enculé", tandis que l'un de ses amis tient des propos menaçants. Suite à cette conversation qui a fuité dans la presse,au parquet de São Paulo.La romance de la mère de Neymar, Nadine Gonçalves, avec ce jeune homme de 22 ans a fait l'objet de nombreux commentaires dans la presse à scandale au Brésil., lequel décidera si l'affaire va plus loin avec des poursuites engagées contre l'attaquant du PSG.