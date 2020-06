PSG : Neymar va devoir payer 6,7 M€ à Barcelone

Neymar réclamait 43,6 M€ au Barça



Neymar, arroseur arrosé ? Alors qu’il réclamait 43,6 millions d’euros au Barça, Neymar va devoir leur verser plus de six millions d'euros. Le Brésilien est sorti perdant du contentieux financier qui l'opposait au club catalan. Débouté par le tribunal ce vendredi, la star du Paris Saint-Germain s’est vu condamnée par la justice à rendre 6,7 millions d’euros à son ancien club, a annoncé l'actuel leader de Liga dans un communiqué, sans cacher sa « satisfaction » mais sans crier victoire pour autant, Neymar n'ayant peut-être pas dit son dernier mot. « Le représentant du joueur a le droit de faire appel, le club continuera à défendre avec ferveur ses intérêts légitimes », indique le Barça. Neymar peut en effet encore faire appel de la décision, et nul doute que l’attaquant du PSG utilisera tous les recours possibles pour avoir gain de cause.Neymar réclamait l'intégralité d’une prime de 26 millions d’euros, après avoir prolongé son contrat de cinq ans en 2016. Une addition qui s'élevait après l’ajout des dommages et intérêts à 43,6 millions d’euros. Pour le moment, c'est lui qui se retrouve potentiellement dans l'obligation de payer plus de 6 millions d'euros au FC Barcelone. Mais le feuilleton n'est probablement pas terminé.