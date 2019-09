PSG-Neymar: "Tout donner pour l’équipe et les supporters"

De nouveau décisif samedi après-midi à Bordeaux, Neymar, servi par le revenant Kylian Mbappé, a inscrit son troisième but de la saison, permis au PSG de s’imposer 1-0 et de reprendre la première place du classement de Ligue 1.

"C’est important pour moi d’être décisif car ça aide toute l’équipe. C’est ce que je veux faire à fond désormais, tout donner pour l’équipe et les supporters, et c’est un vrai plaisir de marquer dans des matches aussi difficiles et aussi fermés, a commenté le Brésilien sur beIN SPORTS, avant d'évoquer son compère de l'attaque. Mbappé est revenu avec son sourire, sa bonne humeur et surtout son football, c’est un bonheur."