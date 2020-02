PSG : Neymar suspendu un match

Neymar s'en tire bien. Agacé, frustré et chahuté par des Bordelais bien décidés à ne pas le laisser jouer dimanche dernier au Parc des Princes lors de la difficile victoire du PSG (4-3), le Brésilien, victime d’une faute de Youssouf Sabaly non sanctionnée, avait finalement répondu par un mauvais geste sur Yacine Adli qui lui avait valu un second carton jaune, synonyme d’expulsion.



Et la commission de discipline de la LFP, qui statuait mercredi sur son cas, a décidé de lui infliger un seul match de suspension, alors qu'il aurait pu écoper d'une sanction plus lourde.



2 petits matchs dans le meilleur des cas avant Dortmund



Thomas Tuchel devra donc se passer de son n°10 pour la réception de Dijon, samedi prochain pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. En manque de rythme depuis sa blessure aux côtes, l’ancien Barcelonais ne disputera donc, dans le meilleur des cas, que deux petits matchs avant la réception du Borussia Dortmund pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions, le 11 mars prochain : la demi-finale de Coupe de France du côté de Lyon, et le déplacement à Strasbourg (28e journée).