PSG: Neymar récupère

A l’issue de la rencontre, Rodrigo Lasmar, le médecin de la Seleçao, avait évoqué l’état de santé du joueur au micro de SporTV: "Il n'a dans un premier temps pas senti une douleur très vive, très intense, il a ressenti une gêne mais a demandé de continuer à jouer. Mais après, il a vu que ce n'était pas normal et a préféré sortir pour éviter toute complication majeure. On a besoin d'avoir des examens complémentaires pour comprendre ce qu'il s'est passé, s'il s'agissait seulement d'une fatigue musculaire ou s'il a besoin de plus de soins."

De retour à Paris, l’attaquant du PSG a donné de ses nouvelles sur Instagram, avec une photo où se fait soigner la cuisse, et la légende suivante: "Récupération."

Brésil : Neymar touché à la cuisse ?: