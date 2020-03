PSG : Neymar ne reçoit aucune visite, selon son entourage

"Neymar respecte le confinement"

Neymar défraye de nouveau la chronique. L'attaquant parisien a été critiqué pour avoir publié sur son compte Instagram une photo où il était entouré de ses amis.De quoi créer un tollé. Certains observateurs pointant le manque de responsabilité du Brésilien. Son entourage s'est empressé de le dédouaner, arguant que le virtuose auriverde respecte bien le confinement :a tonné son responsable de la communication de Neymar dans un communiqué. "La photo qui a suscité l'article [...] montre Neymar Jr. à côté d'autres personnes en quarantaine avec lui, qui vivent et ont voyagé ensemble de Paris au Brésil. La seule exception à cette règle est son fils, Davi Lucca, qui est venu habiter chez son père. Neymar continue à faire son travail quotidien, de prévention des blessures et de maintien de la forme physique, avec son entraîneur Ricardo Rosa, attendant avec impatience la fin de ce triste moment pour l'humanité et le retour à l'activité professionnelle qui s'ensuivra." De quoi stopper la controverse ?