Héros de la victoire décrochée in extremis par le PSG face à Strasbourg (1-0), samedi, lors de la 5e journée de Ligue 1, Neymar a inscrit à cette occasion son 35e but en L1.

De quoi dépasser Lucas Moura et ses 34 buts, et devenir le troisième meilleur buteur brésilien du PSG en championnat derrière Rai, 51 buts au compteur, et Nenê, qui ne le devance que d’un but avec ses 36 réalisations dans l’élite.