PSG: Neymar explique sa célébration, "je ne vais pas être papa" !

Passée presque inaperçue tant la seule portée de son but victorieux dans les arrêts de jeu face à Strasbourg (1-0) samedi, au Parc, a suffi pour faire le tour du monde, la célébration de Neymar a mérité une explication de la part du Brésilien.

Passées les congratulations avec ses partenaires, la star du PSG a réclamé un ballon, qu'il a passé sous son maillot, afin de mimer une femme enceinte, tout en suçant son pouce : "La célébration , Ah, calmez-vous, je ne vais pas être papa à nouveau !, a lancé dans un éclat de rire l'intéressé en zone mixte. C'est la mère de mon fils (Carol Dantas, son ex-compagne) qui a accouché pendant le match. J'ai eu son mari au téléphone et je lui ai dit que j'allais marquer et que je lui rendrai hommage avec ce but." Et 'Le Ney' a tenu parole...