Brillant depuis deux mois, Neymar semble avoir retrouvé une forme de plénitude. Et ce n'est pas une blessure légère cette semaine qui devrait arrêter la star brésilienne. D'ordinaire si nerveux sur les pelouses de Ligue 1, le numéro 10 du Paris Saint-Germain avait été la cible des critiques d'Andy Delort lors du premier match entre Montpellier et Paris, début décembre, l'international Algérien reprochant à son homologue de se montrer hautain.

Mais les deux hommes se sont expliqués à l'occasion du match retour, il y a une semaine. Et selon les informations de L’Équipe, c'est bien Neymar qui serait à l'origine de cette "réconciliation". Déterminé à calmer le jeu pour montrer une image plus positive, l'attaquant de la Seleçao aurait fait la démarche d'aller voir Delort à la fin du match pour lui demander son maillot. Ce dernier lui aurait alors dédicacé. La suite a largement circulé sur les réseaux sociaux. Taquin, Neymar a posé avec Leandro Paredes (également dans le viseur de Delort après le premier match) et adressé un petit clin d’œil au buteur pailladin sur Instagram.