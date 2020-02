« Kylian est un phénomène », a confié Neymar à FIFA.com. « Il a le potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. L'avoir comme coéquipier est un immense honneur », a encore louangé le joueur de 28 ans qui vient de fêter son anniversaire. « Nous nous comprenons très bien sur le terrain et en dehors. Je l'aime! » Certains considèrent cette équipe du PSG comme la plus forte collection de stars en Europe depuis que Neymar est arrivé dans la capitale française en 2017. Mais qu'en pense le Brésilien ? « Je ne dirais pas la plus forte, mais je ressens une atmosphère différente et plus confiante », a indiqué l'ancien barcelonais. « Et cela aide beaucoup au jour le jour ».

Messi, le meilleur de l'histoire pour Neymar



Neymar avait auparavant impressionné aux côtés de Lionel Messi dans le célèbre trident MSN du Barça avec Luis Suarez. Et le Brésilien a couvert l'Argentin d'éloges. « Jouer aux côtés de Leo a été une expérience unique et nous sommes devenus amis. Parmi les joueurs que j'ai vus jouer, Messi est le meilleur de l'histoire! » Il y a beaucoup d'espoir parmi les supporters concernant les chances du Brésil à la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais qui Neymar considère-t-il comme les plus grands rivaux de Seleçao lors du tournoi? « France, Belgique, Angleterre et Argentine », estime-t-il.