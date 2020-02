Neymar n'aura pas maille à partir avec la LFP. Averti pour contestation à quelques minutes du terme de la première période entre le PSG et Montpellier samedi dernier (5-0), l'ancien Barcelonais - qui a subi neuf fautes lors de ce match - avait laissé éclater sa colère à la mi-temps. L'international brésilien s'en était notamment pris verbalement au quatrième arbitre dans les couloirs menant aux vestiaires. Or, à en croire les informations de L'Equipe, le Parisien ne sera vraisemblablement pas convoqué par la commission de discipline de la LFP. L'incident en question n'aurait effectivement été mentionné dans aucun rapport et ne devrait donc pas être étudié par cette instance.