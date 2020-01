PSG : Neymar confiant pour la Ligue des Champions

Neymar a la foi. Dans un entretien accordé à Globo Esporte pour se projeter sur l’année 2020, l’attaquant du PSG a envoyé un message clair quant au possible parcours du club parisien en Ligue des Champions. Lui veut croire à une belle épopée pour cette saison. « Ça pourrait être la bonne, a assuré Neymar au média brésilien. Depuis que je suis ici, c’est l’année où nous sommes le mieux préparés, le plus fort dans tous les secteurs. Nous avons notre chance, oui. Tant que Paris n’a jamais gagné la Ligue des Champions, nous allons nous battre pour tout. Nous connaissons notre qualité, notre effectif et nous espérons évidemment que nous pourrons être là dans les moments décisifs. » A commencer par les quarts de finale, que le PSG n’a plus atteint depuis 2016. Pour cela, il faudra sortir le Borussia Dortmund, que les Parisiens affronteront le 18 février prochain au Signal Iduna Park pour le match aller.

Neymar : « 2019 ? Une année où j’ai beaucoup appris »

Au moment de se retourner sur l’année 2019, marquée par de nouvelles blessures et une accusation d’agression sexuelle finalement classée sans suite, Neymar n’a pas caché qu’elle avait été compliquée à vivre. Mais il veut en tirer des enseignements pour la suite. « Même si l’année a pu paraitre mauvaise, c’était une année où j’ai beaucoup appris et gagné en expérience. Que 2020 soit meilleur. » Les vœux de l’ancien du FC Barcelone pour cette nouvelle année sont sans équivoque. « Ma plus grande attente est de gagner tout ce que je peux avec Paris et l’équipe nationale du Brésil : rechercher de nouveaux challenges, atteindre la finale de la Ligue des Champions, remporter la Copa America de nouveau. » D’autant que lui n’a pas participé au sacre continental de la Seleçao l’année passée.