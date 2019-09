PSG-Navas: "J'étais ravi d'avoir découvert le Parc des Princes"

Si samedi après-midi, à l’occasion de la courte victoire du PSG face à Strasbourg (1-0), tous les regards étaient braqués sur Neymar, de retour sous le maillot parisien après plus de quatre mois d’absence, ce match a aussi été marqué par la première de Keylor Navas.

"Je suis très content de ce premier match, avec une victoire ce qui est toujours important. La partie a été difficile mais les grandes équipes sont capables de gagner ce genre de matches avec de l'envie et du caractère. Je voudrais remercier les supporters pour l'accueil et l'affection que j'ai reçue. J'étais ravi d'avoir découvert le Parc des Princes et je suis content d'avoir gagné ce premier match",a ainsi lâché l’ancien gardien du Real Madrid au micro de beIN SPORTS à l'issu du match.