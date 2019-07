PSG: Mbappé veut "avancer sur le plan européen"

Actuellement à Shenzhen (Chine), où le PSG affrontera l’Inter Milan, le Sydney FC puis le Stade Rennais dans le cadre du Trophée des champions, Kylian Mbappé s’est confié jeudi sur ses objectifs et ceux du club de la capitale pour la saison à venir. Et l’attaquant parisien ne manque pas d’ambition.

"Le championnat est un long marathon, c’est un objectif à ne pas négliger, a déclaré le champion du monde français (20 ans), cité par RMC Sport. Bien sûr qu’on est favori mais ce n’est pas pour cela qu’on va l’emporter. La saison dernière, c’était un échec de ne pas décrocher de coupe nationale."

"La Ligue des champions, c’est un grand objectif, a-t-il ajouté. Il faut s’améliorer, on va tout donner pour faire de belles choses. On a l’équipe pour, mais il se passe toujours un truc qui contredit nos perfs. On va se servir des erreurs du passé pour aller de l’avant, ce serait bien pour le club d’avancer sur le plan européen."