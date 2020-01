Le groupe du PSG à Pau :



En instance de départ même si le PSG aurait refusé la dernière offre de l’Atlético Madrid, Edinson Cavani ne fait pas partie du groupe retenu par Thomas Tuchel pour le huitième de finale de Coupe de France qui se jouera à Pau mercredi soir (18h30). Pas plus que Neymar, Keylor Navas, Abdou Diallo et Thomas Meunier, laissés au repos. Comme annoncé en conférence de presse mardi, Marquinhos, Juen Bernat et Thiago Silva sont blessés. Mais le secteur défensif pourra profiter de la présence de Layvin Kurzawa, dont le départ à la Juventus est fortement compromis.Rico, Bulka, Innocent - Kehrer, Kimpembe, Kouassi, Bakker, Dagba, Kurzawa - Aouchiche, Choupo-Moting, Mbe Soh, Paredes, Verratti, Herrera, Gueye, Di Maria - Sarabia, Draxler, Mbappé, Icardi.