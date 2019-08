PSG-Mbappé: "Revenir le plus rapidement possible"

Victime d'une déchirure à la cuisse gauche dimanche soir contre Toulouse (4-0), Kylian Mbappé sera absent environ quatre semaines, selon les prévisions du Paris Saint-Germain.

"Merci à tous pour vos messages, je commence dès aujourd’hui ma rééducation pour pouvoir revenir aider mon club et ma sélection le plus rapidement possible", a indiqué l'attaquant des Bleus lundi soir sur Instagram.

Mbappé manquera en effet les deux prochaines rencontres de l'équipe de France en éliminatoires de l'Euro 2020, contre l'Albanie et Andorre.