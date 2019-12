Kylian Mbappé est un acharné du travail. Ceux qui en doutait encore en ont eu la confirmation mardi. Le soir de Noël et alors que tous ses coéquipiers (et une bonne partie de la planète) profitaient de la fête en compagnie de leurs proches, l’attaquant du PSG se trouvait à Doha au Qatar pour effectuer un travail de récupération. Dans l’ultra-moderne centre d’Aspetar, l’international tricolore s’est attelé à effectuer des exercices pour décharger tout le stress et la fatigue accumulés durant la première partie de la saison.

Mbappé n’a pas rencontré les dirigeants parisiens au Qatar



« Les infrastructures d'Aspetar sont parfaites pour travailler et récupérer, a déclaré Mbappé sur le site du centre médical. Tout est optimisé pour les sportifs. Plusieurs coéquipiers m'ont recommandé de venir pour récupérer ». Le prestigieux établissement qatari a pour habitude en effet d’accueillir les joueurs du club francilien, et en particulier les blessés. Pour le meilleur joueur français de l’année, il s’agissait en revanche d’un premier séjour à Doha. Et, celui-ci n’était guère lié à une quelconque discussion avec les propriétaires du club en vue d’une prolongation de contrat.



Mbappé a maintenant une semaine pour essayer de recharger les batteries et profiter d’une courte coupure auprès des siens. La reprise de l’entrainement du PSG est programmée le 2 janvier, s’ensuivra un long marathon puisque les champions de France auront à disputer 11 rencontres durant ce premier mois de l’année.