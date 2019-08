PSG-Mbappé: "On ramène la Coupe..."

Le PSG, fidèle à son habitude, lance sa saison par la conquête d'un premier titre avec la victoire des Parisiens dans le Trophée des champions ce samedi, à Shenzhen, face au Stade Rennais (2-1).

Un premier pas dans la reconquête du club de la capitale, appelée de ses voeux en préparation par un Kylian Mbappé encore une fois capable de passer des paroles aux actes en signant notamment l'égalisation de son équipe peu avant l'heure de jeu, avant qu'Angel Di Maria n'offre la victoire sur coup-franc. Le champion du monde, désigné homme du match, ne cachait pas au micro de beIN SPORTS sa satisfaction.

"C’est bien, je parlais hier de bien débuter la saison, on a souffert en fin de match, a-t-il relevé, mais on s’est battu et on ramène la Coupe pour les supporters d’ici (en Chine) et du monde entier."