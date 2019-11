PSG: Mbappé ne s'est pas entraîné

Malade et forfait pour la victoire de l'équipe de France en Albanie dimanche (2-0), Kylian Mbappé devait initialement reprendre l'entraînement ce mardi avec le Paris Saint-Germain. Mais selon Le Parisien, l'attaquant était toujours fiévreux et alité. Il était donc dans l'incapacité de s'entraîner. Pour l'heure, sa participation à la rencontre face à Lille vendredi n'est pas remise en cause. Mais s'il ne prend pas part à l'entraînement de ce mercredi, ce serait alors beaucoup plus compliqué.

A noter par ailleurs que Marquinhos et Thiago Silva sont attendus ce mercredi à Paris après leur victoire contre la Corée du Sud mardi après-midi (3-0). De même, Neymar, présent à Madrid pour assister à la Coupe Davis à l'invitation de Gerard Piqué, sera également au Camp des Loges.