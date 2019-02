PSG-Mbappé: "Les stats c'est bien mais l'équipe c'est mieux"

Unique buteur du PSG dimanche soir à Saint-Etienne (0-1, 25e journée de Ligue 1), Kylian Mbappé a été interrogé juste après la rencontre sur sa série de 19 buts en 18 matches. "Il faut continuer et viser le plus haut possible, a d'abord répondu le champion du monde 2018 au micro de Canal Plus, avant d'enchaîner. Les stats c'est bien mais je pense que l'équipe c'est mieux."Mbappé est également revenu sur la prestation des Verts à Geoffroy-Guichard: "Ils jouent à fond, avec leur cœur devant leurs supporteurs. Ils essaient de jouer au ballon aussi, après le terrain c'est autre chose. C'est une bonne équipe, pas beaucoup d'équipes viendront s'imposer ici." Outre Paris, seul l'OL s'est imposé dans le Chaudron cette saison en Ligue 1, en 13 matches.