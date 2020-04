PSG : Mbappé fait une annonce sur son avenir

De quoi calmer les rumeurs ?

Le football est à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, mais cela n'empêche pas certains joueurs de polariser les rumeurs du mercato. Neymar en est un exemple, alors que son nom ne cesse d'être associé au FC Barcelone dans l'optique d'un possible retour au Camp Nou. Kylian Mbappé, son partenaire au PSG, en est un autre. Courtisé par le Real Madrid, le club qu'il a toujours adoré, le champion du Monde 2018 a posté un message sur les réseaux sociaux.«Tout le monde parle, mais personne ne sait. Mon équipe me manque.» Communicant hors pair, le natif de Bondy a également ajouté un cœur rouge et un cœur bleu, les couleurs du PSG. Un message rassurant pour le futur ?