PSG: Mbappé et Icardi sur le banc à Bordeaux

De retour dans le groupe, après avoir été blessés, Kylian Mbappé et Mauro Icardi démarrent sur le banc le match de Ligue 1 opposant Bordeaux à Paris samedi (17h30, 8e j.). Les deux attaquants voient Neymar démarrer avec Angel Di Maria et Pablo Sarabia sur le front offensif. Thomas Tuchel aligne un 4-3-3 avec Marquinhos, Marco Verratti et Idrissa Gueye dans l'entrejeu, alors que Layvin Kurzawa se voit offrir du temps de jeu en Aquitaine, Juan Bernat prenant place sur le banc.

Du côté des Girondins, Paulo Sousa présente lui son 3-4-3 avec le trio Yacine Adli-Jimmy Briand-Ui-Jo Hwang sur le front offensif. Un temps attendu en défense, Loris Benito laisse sa place à Pablo pour composer la charnière à trois avec Laurent Koscielny et Edson Mexer.

La composition bordelaise: Costil (cap.) - Mexer, Koscielny, Pablo - Kwateng, Otavio, Tchouaméni, Kalu - Adli, Briand, Hwang.

La composition parisienne: Navas - Meunier, Thiago Silva (cap.), Diallo, Kurzawa - Gueye, Marquinhos, Verratti - Sarabia, Di Maria, Neymar.