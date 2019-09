PSG: Mbappé et Cavani enfin de retour

Comme l’a laissé entendre Thomas Tuchel avant le match face au Stade de Reims, le champion du monde tricolore, blessé à la cuisse, est désormais pleinement rétabli et devrait même débuter la rencontre, selon Le Parisien, aux côtés de Neymar et Angel Di Maria. Et ce même s’il n’est pas encore à 100% ?

Et d’après L’Equipe, Edinson Cavani, qui s’était, lui, blessé à la hanche, devrait également être du voyage en Gironde. S’il devrait être dans le groupe, l’Uruguayen pourrait en revanchee débuter sur le banc.