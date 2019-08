Des tests qui, selon Le Parisien, ont révélé une déchirure de la cuisse gauche. L’attaquant parisien (20 ans) devrait donc être écarté des terrains entre trois et quatre semaines, indique le quotidien.

Forfait pour le prochain rassemblement des Bleus, qui affronteront l’Albanie et Andorre les 7 et 10 septembre, "Kyky" manquera sans doute aussi les débuts des Rouge et Bleu en Ligue des champions.