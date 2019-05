PSG: Mbappé, du jamais-vu depuis 65 ans !

S’il aura du mal à aller chercher le record de Philippe Gondet, buteur français le plus prolifique sur une saison avec 36 buts lors de l’exercice 1965-66, Kylian Mbappé, qui en est à 32 buts après son doublé inscrit samedi face à Dijon (4-0), a encore confirmé son exceptionnelle précocité.

Car à 20 ans et 149 jours, le champion du monde français est le plus jeune buteur à atteindre la barre des 60 buts dans le championnat depuis 65 ans. L’ancien Monégasque efface des tablettes Hervé Revelli, auteur de son 60e but dans l’élite à 21 ans et 357 jours.