PSG : Mbappé donne son favori pour le Ballon d'Or

Qui remportera le Ballon d’Or ? Le débat reste ouvert, alors que les votes pour cette distinction sont clos depuis plusieurs semaines. Serait-ce Lionel Messi, qui a déjà été titré à cinq reprises et qui vise un trophée de plus pour dépasser Cristiano Ronaldo d’une unité et entrer un peu plus dans l’histoire du football ? Ce scénario ne surprendrait en tous cas pas du tout Kylian Mbappé. Pour l’attaquant français, le génie argentin reste le meilleur au monde et ça serait logique de lui décerner le plus beau des prix individuels. « À titre individuel, Lionel Messi a été le meilleur cette année », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au journal allemand Der Spiegel.



Mbappé, qui a toujours fait part de son admiration envers les deux mastodontes du ballon rond que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, parviendra peut-être à s’installer lui-même au sommet un jour et à scruter les plus belles récompenses. Son ami, Eden Hazard, n’a aucun doute à ce sujet. Et il l’a martelé à quelques jours de le retrouver comme adversaire sur un terrain, un an et demi après le fameux France-Belgique.

Mbappé : « Ma peur ? C’est que tout s’arrête »

Mbappé fait aussi partie des nommés pour le Ballon d’Or 2019, et ce pour la troisième année consécutive. Quatrième en 2018, il risque de faire moins bien cette année. Mais, il ne s’en soucie pas. En revanche, l’international français a avoué avoir d’autres craintes dans le football : « Parfois, je suis inquiet, j'ai peur. Si vous échouez en tant que joueur, vous avez des doutes, et quand vous perdez dans un grand match, vous vous pouvez la question : est-ce la fin ?" C'était bien, mais maintenant c'est fini ! Mais ça ne dure pas longtemps, parce que ce qu’il y a bien dans le football, c'est que vous n'avez pas beaucoup de temps pour réfléchir.» Une drôle de confidence de la part de celui qui n’a jamais donné l’impression de douter, et qui affiche une grande confiance en ses qualités.