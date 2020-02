4 - Kylian Mbappé est le 1er joueur français à être impliqué sur au moins 20 buts lors de 4 saisons consécutives en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Furieux. #PSGFCGB @KMbappe pic.twitter.com/UvbW58zkrx

— OptaJean (@OptaJean) February 23, 2020



Ce spectaculaire PSG-Bordeaux (4-3) ne laissera pas des souvenirs impérissables à Kylian Mbappé. Le champion du monde français a été chahuté par certains supporters du Parc des Princes - au même titre que Thiago Silva et Neymar - à travers une banderole véhémente à laquelle il a d'ailleurs répondu ce lundi sur les réseaux sociaux. Auteur d'une prestation assez inégale, le numéro 7 du Paris Saint-Germain a pourtant trouvé le moyen d'être décisif, une nouvelle fois. C'est lui qui a inscrit le quatrième et dernier but parisien, synonyme de but victorieux au final, après avoir été impliqué sur le troisième, signé Marquinhos.

Mbappé ajoute un nouveau record



Ce but permet au prodige de Bondy de battre un nouveau record historique. Depuis son éclosion au plus haut niveau lors de la saison 2016-17, Kylian Mbappé a enchaîné 4 saisons consécutives en étant impliqué (buteur ou passeur) sur au moins 20 buts en Ligue 1. Une première dans l'histoire récente du championnat de France.