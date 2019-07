PSG: Marquinhos, Thiago Silva, Di Maria, Paredes et Choupo-Moting sont arrivés

Le Paris Saint-Germain est quasiment au complet ! Marquinhos, Thiago Silva, Di Maria, Paredes et Choupo-Moting ont rejoint leurs coéquipiers à Shenzhen ce mercredi pour la fin de la tournée asiatique et le Trophée des champions face à Rennes samedi. Les deux Brésiliens et les deux Argentins ont participé à la Copa America tandis que Choupo-Moting était à la CAN. Il ne reste donc plus qu'Idrissa Gueye, qui s'est engagé mardi, encore en vacances.

C'est évidemment une très bonne nouvelle pour Thomas Tuchel qui devrait rapidement pouvoir travailler plus normalement.