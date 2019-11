PSG-Marquinhos: "On a manqué de tout"

Battu pour la troisième fois de la saison en championnat vendredi soir à Dijon (2-1), le PSG a déçu en Bourgogne, alors que Kylian Mbappé avait ouvert le score dès la 19e minute de jeu.

"C'est de notre faute, on n'a pas été présents dans les duels, dans le combat, a reconnu Marquinhos, capitaine en l’absence de Thiago Silva, au micro de Canal+. Il a manqué beaucoup de choses ce soir, on a manqué de tout. Il faut vite rebondir lors du prochain match, il ne faut pas rester dans la morosité. On ne doit pas rester dans le confort. Les derniers matches, on les a gagnés car on avait fait les efforts."