PSG-Marquinhos: "Neymar nous a sauvés"

Le PSG est allé s'imposer à Lyon (0-1), ce dimanche lors du choc de la 6e journée de Ligue 1. Un succès permis par un nouveau coup d'éclat de Neymar (87e).

"Il fallait bien contrôler Memphis Depay, a expliqué Marquinhos au micro Canal+. On a mieux joué en seconde période. On a eu des occasions. Il fallait juste être meilleurs dans la finition. Neymar nous a sauvés avec ce but. Aujourd'hui c'était un autre match de Ligue des champions. C'est bien d'avoir gagné contre un concurrent direct. L'effectif de cette saison est solide. Ander Herrera a débuté à la place de Marco Verratti. Pareil avec Choupo-Moting qui n'est pas toujours titulaire. On aura besoin de tous les joueurs. J'espère qu'on continuera comme cela et que malgré les changements, on gardera un haut niveau."