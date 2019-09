PSG: Marquinhos finalement forfait contre Strasbourg

Si Neymar effectue bien son grand retour dans le groupe parisien pour la réception de Strasbourg samedi après-midi (17h30), son compatriote Marquinhos, qui a disputé l’intégralité de la rencontre amicale entre le Brésil et le Pérou mardi à Los Angeles (0-1) alors que «Ney» n’a joué que la dernière demi-heure, n’a pas été retenu par Thomas Tuchel. Absent de l’entraînement vendredi, Juan Bernat n’en sera pas non plus. A noter les premières apparitions des recrues Keylor Navas, Sergio Rico et Mauro Icardi.

Le groupe du PSG: Navas, Rico, Bulka – Dagba, Thiago Silva, Diallo, Kurzawa, Kimpembe, Meunier, Kouassi - Verratti, Gueye, Paredes, Herrera - Di Maria, Choupo-Moting, Neymar, Sarabia, Icardi.