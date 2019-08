PSG: Marquinhos en sentinelle pour le Trophée des champions

Alors que le PSG et Rennes se retrouvent en Chine lors du Trophée des champions samedi après-midi (13h30), après la dernière finale de la Coupe de France remportée par les Bretons, le club parisien doit faire sans Neymar ni Julian Draxler (suspendus), Presnel Kimpembe (reprise) et Idrissa Gueye (vacances). En leur absence, Thomas Tuchel présente un onze a priori en 4-3-3 avec Pablo Sarabia, Edinson Cavani et Kylian Mbappé sur le front offensif. A noter la présence probable de Marquinhos au poste de sentinelle, les défenseurs centraux Abdou Diallo et Thilo Kehrer étant également titulaires. Du côté du Stade Rennais, Julien Stéphan doit faire sans les deux attaquants sénégalais M'Baye Niang et Ismaïla Sarr, en vacances comme Gueye après leur récente finale à la CAN, et semble également parti sur un 4-3-3 avec le trio Benjamin Bourigeaud - Adrien Hunou - Flavien Tait aux avant-postes.

Le onze parisien: Areola - Meunier, Kherer, Diallo, Bernat - Herrera, Marquinhos (cap.), Verratti - Sarabia, Cavani, Mbappé.

Le onze rennais: Salin - Gelin, Da Silva (cap.), Morel, Maouassa - Léa Siliki, Grenier, Camavinga - Bourigeaud, Hunou, Tait.