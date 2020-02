PSG – Lyon, le choc des dynasties françaises

Records

Dans l'histoire du football français, Lyon est le seul club à avoir remporté sept titres consécutifs. Un record qui en dit long sur la domination lyonnaise sur les années 2000. Avec le titre lâché à Monaco en 2017, le PSG va avoir beaucoup de mal à faire aussi bien. C'est regrettable car avec 87 points, les coéquipiers de Thiago Silva ont terminé deuxième avec un bilan comptable supérieur à chacun des titres lyonnais. Un bilan dans la lignée des saisons où le club de la capitale a été titré. Elles ont été à sens unique. Avec trois exercices à plus de 100 buts et plus de 90 points, le club détenu par QSI n'a fait qu'une bouchée de la concurrence nationale. La saison 2015-2016 en est l'illustration avec les 31 points qui ont séparé le champion de son dauphin lyonnais à la fin de la saison. Un record là aussi tout comme la différence de buts de +83. En regardant de plus près le livre des records de la Ligue 1, tous les temps de passage de l'OL dans les années 2000 ont été battus. La preuve que le PSG a tout fait mieux que les Lyonnais alors même que les prestations réalisées par les Gones semblaient être promises à s'inscrire dans le temps. Joueurs

Cette domination parisienne s'explique par les ressources financières quasiment illimitées du Qatar. Alors que Lyon avait d'excellents joueurs qui partaient ensuite pour les tops clubs européens, le PSG actuel fait partie de cette dernière catégorie. A la question, quels joueurs lyonnais de l'époque auraient leur place dans l'effectif actuel du PSG, la réponse est pas grand monde. Mais encore une fois, c'est à relativiser par rapport à l'impressionnante armada que le PSG a pu se construire. Mauro Icardi, Neymar, Kylian Mbappé ont succédé à David Beckham, Zlatan Ibrahimovic et Javier Pastore. C'est inédit dans l'histoire du championnat de France. Du côté lyonnais Michael Essien, Mahamadou Diarra et Karim Benzema sont les seuls joueurs vendus à plus de 20 millions d'euros. Des sommes importantes à l'époque. Grégory Coupet, Eric Abidal et surtout Juninho ont été les autres stars d'une équipe qui a fait rêver la France au début du millénaire. Performances européennes

Ultra-dominantes sur la scène nationale, les dynasties françaises se sont heurtées à un plafond de verre au niveau continental. Les quarts de finale ont toujours été le point culminant des saisons européennes de Lyon et de Paris au moment de leur domination sur la Ligue 1. Quand l'OL est parvenu à rallier le dernier carré de la C1, son règne national était déjà terminé. Le comble c'est qu'au même moment Monaco a réussi à aller plus loin que ces deux formations en Ligue des Champions. Parisiens et Lyonnais ont quand même réussi de grands coups sur la scène continentale avec des succès références sur le Bayern Munich ou le Real Madrid. Des exploits sans lendemain qui prouvent que les dynasties françaises ont eu du mal à s'exporter pour conquérir de nouveaux territoires. Et c'est exactement ce qu'il manque aujourd'hui au football hexagonal.



Bilan : A la vue de ces données, il semble évident que si le PSG des années 2010 surclasse l'OL des années 2000, c'est essentiellement à cause de la différence de budget et de l'évolution du football. Le club de Jean-Michel Aulas est peut-être arrivé trop tôt au sommet pour laisser une trace indélébile dans l'histoire du football français mais nul doute que ses exploits resteront gravés dans les mémoires.